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Юбилей отмечает 6-я районная поликлиника Минска
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26 Мая 2017 18:40

Юбилей отмечает 6-я районная поликлиника Минска

Юбилей в одной из старейших поликлиник Минска - 6-й районной. Торжественное празднование 70-летия прошло в концертном зале "Минск". Учреждение здравоохранения создано в столице в послевоенные годы в числе первых и функционировало при третьей больнице, пока не получило собственное здание. Сегодня здесь продолжается капитальный ремонт и установка современного оборудования. Коллектив 6-й районной поликлиники - почти 300 человек: доктора, в том числе заслуженные - представители знаменитых врачебных династий, а также медперсонал.

  

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