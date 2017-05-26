Юбилей отмечает 6-я районная поликлиника Минска

26 Мая 2017 18:40

Юбилей в одной из старейших поликлиник Минска - 6-й районной. Торжественное празднование 70-летия прошло в концертном зале "Минск". Учреждение здравоохранения создано в столице в послевоенные годы в числе первых и функционировало при третьей больнице, пока не получило собственное здание. Сегодня здесь продолжается капитальный ремонт и установка современного оборудования. Коллектив 6-й районной поликлиники - почти 300 человек: доктора, в том числе заслуженные - представители знаменитых врачебных династий, а также медперсонал.