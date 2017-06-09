Яшу Зиборова забрала домой бабушка

10 Июня 2017 21:17

Запутанная история с исчезновением и счастливым обнаружением пропавшего российского мальчика Якова Зиборова, о чем мы рассказывали в "Панораме" накануне, сегодня получила продолжение. Найденного под Могилевом Яшу бабушка забрала домой в Москву.

Передача мальчика белорусскими органами опеки российской стороне состоялась сегодня в Смоленской области. В присутствии многочисленных представителей белорусских и российских СМИ буквально в течение 10 минут были подписаны все необходимые документы, и бабушка смогла встретиться с внуком. Напомним, ребенок пропал в марте прошлого года. Причем исчез малыш вместе со своей мамой. Родственники пытались связаться с женщиной, но последняя отключила телефон. По некоторой информации, она состоит в порносекте, возможного предводителя которой в начале июня задержали в Бургасе. Мужчину подозревали в убийстве ребенка. Однако вскоре появилась информация о том, что Яша находится в Беларуси.

Пока решался вопрос о возвращении Якова Зиборова домой в Россию, мальчик находился под присмотром белорусских специалистов в одном из социальных приютов Могилевской области. Ребенку оказали необходимую помощь, в том числе и психологическую.