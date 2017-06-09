9 Июня 2017 21:20

Яша Зиборов — имя, которое сейчас на слуху многих как в Беларуси, так и в России. Мальчик пропал больше года назад в Москве. И вот счастливая развязка — его нашли в Могилевском районе. Операцию проводили совместно правоохранители двух стран. Сейчас мальчик в приюте, его жизни ничего не угрожает. По одной из версий, в прошлом году ребенка похитили участники религиозного сообщества, в котором может состоять его мать. Где она сама — неизвестно. И вот один пикантный момент — основатель порносекты Сергей Кириенко задержан в Болгарии. Опять же по неподтвержденным данным, сторонники этой организации в своих развлечениях могли использовать детей. Подробности у Александра Смирнова.

Сейчас Яша Зиборов находится в приюте Могилевского района. Эти съемки мы сделали буквально сегодня. Его просят не снимать вблизи. По словам воспитателей, мальчик нормально питается, спит и играет.

Российские каналы тщательно отслеживали историю движения "Каула-Дхарма". Обществу, созданному Сергеем Кириенко, приписывались некоторые смертные грехи. Мол, комьюнити требует безоговорочного подчинения, а его участницы зарабатывали на жизнь съемками в фильмах для взрослых и эскорт-услугами.

Митрадэвананда Парамахамса, как называл себя Сергей Кириенко, мог, по некоторым данным, заманить в свои сети десятки девушек. Анастасия Зиборова — одна из них. Она вместе с другими последователями комьюнити может сейчас находиться в Латинской Америке.

Кириенко задержали по запросу Интерпола в Болгарии. В это же время УВД Могилева совместно с российскими коллегами остановили машину, в которой перевозили Якова Зиборова по дороге в областной центр. Мальчика сопровождал гражданин России, с ним уже пообщался следователь. А милиция опубликовала официальный комментарий.

Где больше года держали Якова Зиборова, какое воспитание ему давали все это время - должны выяснить следователи. Если же подтвердится информация об участии детей во взрослых развлечениях, которые организовали участники "Каула-Дхарма", - это будет повод для уголовного разбирательства.