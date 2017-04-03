Ярмарка вакансий проходит сегодня в Минске

4 Апреля 2017 15:10

Новых работников готовы принять 25 предприятий Центрального района. Среди них производители бытовой техники, одежды, гипермаркеты, хлебозаводы, гостиницы, рестораны, строительные организации. Безработные могут проконсультироваться и получить направление на собеседование. Также открыт набор на переобучение.

Всего в столице около 8 тысяч вакансий. Специалисты отмечают: примерно треть посетителей подобных ярмарок устраиваются на работу в течение недели-двух.