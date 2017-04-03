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Ярмарка вакансий проходит сегодня в Минске
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4 Апреля 2017 15:10

Ярмарка вакансий проходит сегодня в Минске

Новых работников готовы принять 25 предприятий Центрального района. Среди них производители бытовой техники, одежды, гипермаркеты, хлебозаводы, гостиницы, рестораны, строительные организации. Безработные могут проконсультироваться и получить направление на собеседование. Также открыт набор на переобучение.

Всего в столице около 8 тысяч вакансий. Специалисты отмечают: примерно треть посетителей подобных ярмарок устраиваются на работу в течение недели-двух.

  

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