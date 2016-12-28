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Ярко и креативно подошел к новогодним праздникам Минский тракторный завод
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27 Декабря 2016 21:21

Ярко и креативно подошел к новогодним праздникам Минский тракторный завод

На площадке у МТЗ сегодня собрались тысячи горожан, которые не смогли пройти мимо пышной елки, мини-городка с кафе и сувенирными лавками. За новогоднее настроение отвечали также  звезды белорусской эстрады. Впрочем,  кульминацией шоу-программы стали в буквальном смысле "заводные" танцы…  тракторов. Одни из самых мощных моделей МТЗ виртуозно водили хороводы, кружили в вальсе и даже танцевали танго!  

В необычном амплуа сегодня предстали и башни-близнецы на проходной Минского тракторного. Здания украсили креативным лазерным шоу. Финальным аккордом   стал  праздничный фейерверк.  

 

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