Ярко и креативно подошел к новогодним праздникам Минский тракторный завод

27 Декабря 2016 21:21

На площадке у МТЗ сегодня собрались тысячи горожан, которые не смогли пройти мимо пышной елки, мини-городка с кафе и сувенирными лавками. За новогоднее настроение отвечали также звезды белорусской эстрады. Впрочем, кульминацией шоу-программы стали в буквальном смысле "заводные" танцы… тракторов. Одни из самых мощных моделей МТЗ виртуозно водили хороводы, кружили в вальсе и даже танцевали танго!

В необычном амплуа сегодня предстали и башни-близнецы на проходной Минского тракторного. Здания украсили креативным лазерным шоу. Финальным аккордом стал праздничный фейерверк.