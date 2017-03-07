Яркие моменты праздника 8 Марта

8 Марта 2017 21:00

8 Марта - самый хлопотный день для мужчин и самый масштабный по количеству поздравлений в году для женщин. Совершенно необычно отметили этот праздничный день в Беларуси.

Сегодня была хорошая погода, выходной. Добавим к этому сюрпризы - например, катания на лимузинах и воздушных шарах, тысячи букетов, врученных сегодня, в том числе от спасателей времен царской эпохи. Наш корреспондент Андрей Ястребов собрал самые яркие моменты.

Евгений Кресик – инструктор в тренажерном зале. 8 марта работать только в радость. Мужчины этого спортцентра решили сделать подарок своим коллегам-женщинам - вышли вместо них на работу. Открыли секрет: для посетителей-девушек занятия проходят, конечно, по облегченной программе. Так, приятные сюрпризы начались с самого утра.

Тех же женщин, для кого 8 Марта все-таки выдался рабочим днем, в Гомеле, например, ждал сюрприз: белоснежный лимузин и мужчины-модели. Так одно из предприятий решило поздравить прекрасных жительниц города. Останавливались на оживленных улицах и предлагали подвезти. За день подарили тысячу роз, воздушных шаров и открыток.

Еще один сюрприз - оранжереи Беларуси в этом году порадовали рекордным количеством роз и тюльпанов, выращенных миллионами специально к 8 Марта. В цветочных магазинах ажиотаж.

Главным атрибутом праздника по-прежнему остаются букеты свежих цветов. Могилевские флористы предлагают мужчинам попробовать самим собрать цветочную композицию. Но, как оказалось, сделать это не так уж и просто.

Чтобы ни одна женщина не осталась без поздравлений, на улицы Могилева сегодня вышли спасатели времен царской эпохи. Офицеры городского отдела МЧС дарили женщинам тюльпаны.

Но подарки были вручены сегодня не только от тех, кто в погонах, но и военным. Конечно, женщинам. Оказывается, в эти минуты более 80-ти представительниц прекрасного пола несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Беларуси. Наравне с мужчинами контролируют обстановку в Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Кстати, такой мониторинг ведется круглосуточно.

Для женщин, заступивших сегодня на боевое дежурство, от коллег-мужчин звучали особые поздравления.

Поздравления женщинам прилетели сегодня и с Полярного круга. Сейчас команда Алексея Гайдашова находится в Антарктике. Трое ученых выполняют работы на борту судна "Академик Федоров". Вторая группа (в их числе и Гайдашов) совершила сложнейший перелет с белорусской станции "Гора Вечерняя" на российскую базу "Новолазаревская". Уже там исследуют озоновый слой, отбирают пробы. Возвращение экспедиции в Минск планируется в конце апреля. А пока своих родных, близких и любимых женщин полярники решили поздравить песней с Полярного круга.

Столица сегодня радовала женщин полетами на седьмое небо от капитанов воздушных шаров. Свои яркие паруса над Минском расправили разноцветные небесные корабли.

А в Минском областном роддоме сегодня получился мужской день. Два мальчика появились на свет у молодых мам.