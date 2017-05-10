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Взрывы в Таиланде. МИД Беларуси рекомендует избегать общественных мест
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10 Мая 2017 19:03

Взрывы в Таиланде. МИД Беларуси рекомендует избегать общественных мест

МИД Беларуси отслеживает ситуацию в Таиланде и рекомендует гражданам, которые находятся в городе Паттайя, а также близлежащих городах соблюдать осторожность в общественных местах, избегать мест скопления людей, крупные торговые центры, а также по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте.

В посольстве Беларуси во Вьетнаме организована круглосуточная прямая линия для экстренной связи белорусских граждан, нуждающихся в помощи.

Накануне в Таиланде в провинции Паттани произошло 2 взрыва около торгового центра. Пострадали не менее 50 человек. 

  

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