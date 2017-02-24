24 Февраля 2017 21:05

Выявить излишние претензии и усовершенствовать надзорную деятельность: в Беларуси в соответствии с поручением Администрации Президента идет обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности.

Один из приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса. Для совершенствования механизма функций контроля в Беларуси создана специальная рабочая группа. В нее входят руководители отраслевых министерств: по налогам и сборам, промышленности, юстиции и национального центра законодательства и правовых исследований.

Чиновники встречаются с трудовыми коллективами крупных и малых предприятий и бизнес-сообществом во всех регионах Беларуси.

Наталья Станкевич, директор регионального центра правовой информации Могилевской области: "Проблемы, с которыми сталкиваются наши субъекты хозяйствования, практически одни и те же у всех. Это большое количество проверок, большое количество внеплановых проверок, которые проводятся нашими контролирующими органами, и длительность проверок, и затяжные проверки, которые начинаются в 2014, продляются в 2015, в 2016 году они опять же тянутся. И даже можно сказать, что мешают работе".

Мнения белорусов мониторят и анкетным способом - четыре страницы с конкретными вопросами, такими как: частота визитов контролеров, наличие согласия с их решением, что думают граждане о том, какие процедуры можно упразднить. В марте всю информацию по результатам встреч в рабочей группе обобщат и направят в Национальный центр законодательства и правовых исследований. К ней добавятся и предложения граждан и юрлиц-пользователей интернет-сети. Сейчас обсуждение проблемных вопросов в бизнесе и экономике в целом идет на Национальном правовом интернет-портале pravo.by. Оно продолжится до 20 марта.

Николай Радиванович, замдиректора Национального центра правовой информации Беларуси: "Данная информация очень активно поступает к нам. Раздел был создан буквально два дня назад. Но вот за вчерашнюю ночь - это с вечера до утра - пришло около 40 сообщений. Полученные результаты будут анализироваться, потом будут представлены рабочей группе, которая создана в соответствии с распоряжением Главы государства".

Напомним, создание рабочей группы и ликвидация излишнего контроля в Беларуси - прямое поручение Президента. Эти вопросы обсуждались на большом совещании. Тогда было обозначено, что специалисты будут работать публично с бизнесом и общественностью и в течение первого квартала внесут предложения на рассмотрение Президенту. Это должен быть минимальный набор нормативов, необходимых для открытия своего дела в Беларуси.

Во время встреч в коллективах обсуждаются конкретные изменения некоторых санитарных норм и технических регламентов, уменьшение количества лицензируемых видов деятельности, ценообразование, налоговое законодательство. А также усиление ответственности руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей за работу их предприятий, а контролеров – за проведение незаконных и необоснованных проверок. Самые рациональные и перспективные предложения отразятся в указе Президента о контрольно-надзорной деятельности.