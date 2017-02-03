Общество
3 Февраля 2017 19:02
Выступление Главы государства всегда вызвало неподдельный интерес
Масштабная дискуссия без каких-либо рамок, а также предельная открытость и коммуникабельность - такую оценку давали участники встречи в кулуарах.
Выступление Главы государства всегда вызывало неподдельный интерес как у журналистов, так и у экспертного сообщества. Несмотря на абсолютный рекорд - хронометраж встречи - даже по завершению мероприятия приглашенные не торопились расходиться и охотно делились впечатлениями от Большого разговора с Президентом.
Агентство теленовостей готовит телеверсию сегодняшней встречи. Большой разговор с Президентом смотрите завтра в 18:00 на белорусских телеканалах. Также все подробности открытого диалога сегодня в 21:00 в программе "Панорама".
Другие новости
03.02.2017 21:23 / Общество "Клуб редакторов" смотрите в субботу в 9:10
03.02.2017 19:17 / Общество Лед движению - не помеха
03.02.2017 19:07 / Общество Сегодня председатель сената парламента Пакистана посетил Белгосуниверситет
03.02.2017 18:57 / Общество Тонны воды под куполом Белорусского государственного цирка
03.02.2017 18:50 / Общество Минская область расширяет возможности для изучения китайского языка
03.02.2017 18:45 / Общество На следующей неделе похолодает
03.02.2017 18:20 / Общество Король бездорожья появился в Молодечно
03.02.2017 09:08 / Общество В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
03.02.2017 09:05 / Общество В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности
03.02.2017 08:02 / Общество Сегодня в Минске начнется суд над столичным дрифтером
02.02.2017 21:27 / Общество Организаторы самого яркого книжного события Беларуси обещают насыщенную программу
02.02.2017 21:21 / Общество В белорусских санаториях разработана пятидневная программа отдыха для иностранцев
02.02.2017 21:12 / Общество Цель Большого разговора - найти решение проблем, которые волнуют каждого белоруса
02.02.2017 18:46 / Общество Селекционеры работают над созданием посадочного материала с лучшей генетикой
02.02.2017 18:44 / Общество В Смолевичском районе продолжаются работы по расчистке бурелома
02.02.2017 15:28 / Общество В столичном регионе отметили лучших лесничих
02.02.2017 15:25 / Общество Белорусская железная дорога присоединяется к международным билетным операторам
02.02.2017 15:04 / Общество Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"