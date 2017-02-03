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Выступление Главы государства всегда вызвало неподдельный интерес
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3 Февраля 2017 19:02

Выступление Главы государства всегда вызвало неподдельный интерес

Масштабная дискуссия без каких-либо рамок, а также предельная открытость и коммуникабельность - такую оценку давали участники встречи в кулуарах.

Выступление Главы государства всегда вызывало неподдельный интерес как у журналистов, так и у экспертного сообщества. Несмотря на абсолютный рекорд - хронометраж встречи - даже по завершению мероприятия приглашенные не торопились расходиться и охотно делились впечатлениями от Большого разговора с Президентом.

Агентство теленовостей готовит телеверсию сегодняшней встречи. Большой разговор с Президентом смотрите завтра в 18:00 на белорусских телеканалах. Также все подробности открытого диалога сегодня в 21:00 в программе "Панорама".

  

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