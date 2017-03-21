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Выставка "Здравоохранение в Беларуси" проходит в Минске
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22 Марта 2017 09:04

Выставка "Здравоохранение в Беларуси" проходит в Минске

Инновации в медицине представляют в эти дни на выставке "Здравоохранение в Беларуси", которая тоже проходит в столице. Чтобы посмотреть на белорусские новинки, в нашу страну приехали фармацевты и доктора из десятков стран. За последний год экспорт отечественных лекарств вырос на 12% и составил 115 миллионов долларов. На форуме собраны самые инновационные проекты - от зеленой косметики до передвижного мини-центра диагностики рака. В приоритете сфера онкозаболеваний.

 

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