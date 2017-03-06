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Выставка уникальных тортов открылась в столице
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6 Марта 2017 15:44

Выставка уникальных тортов открылась в столице

Сказочные персонажи, известные личности и замысловатые сюжеты из карамели, мастики и шоколада. Выставка уникальных тортов одного из ведущих российских кондитеров открылась в столице. Несколько десятков сладких шедевров отделаны авторскими украшениями. Разноцветные цветы, бархатное покрытие и даже фотоснимки выполнены из съедобных материалов. В высоту торты достигают двух метров, а вес всей коллекции - более двух тонн.

Выставка сладких шедевров будет работать в течение месяца, а уже 11 марта столица примет республиканский турнир кондитерского мастерства.

  

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