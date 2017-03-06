Выставка уникальных тортов открылась в столице

6 Марта 2017 15:44

Сказочные персонажи, известные личности и замысловатые сюжеты из карамели, мастики и шоколада. Выставка уникальных тортов одного из ведущих российских кондитеров открылась в столице. Несколько десятков сладких шедевров отделаны авторскими украшениями. Разноцветные цветы, бархатное покрытие и даже фотоснимки выполнены из съедобных материалов. В высоту торты достигают двух метров, а вес всей коллекции - более двух тонн.

Выставка сладких шедевров будет работать в течение месяца, а уже 11 марта столица примет республиканский турнир кондитерского мастерства.