Выставка "СМИ в Беларуси" открыта!

3 Мая 2017 12:04

В выставочном центре представлены около сотни информационных ресурсов со всей страны и зарубежья. В этом году почетный гость выставки - Китай. Сейчас в павильоне работает наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).