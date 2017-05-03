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Выставка "СМИ в Беларуси" открыта!
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3 Мая 2017 12:04

Выставка "СМИ в Беларуси" открыта!

В выставочном центре представлены около сотни информационных ресурсов со всей страны и зарубежья. В этом году почетный гость выставки - Китай. Сейчас в павильоне работает наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).  

  

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