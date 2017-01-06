Выставка "Рождественская сказка" открылась в Национальном художественном музее

7 Января 2017 09:21

Экспозиция немногочисленная, но посвящена главному христианскому празднику - Рождеству. О народных обрядах и традициях - Ольга Медведь.

Рождественские традиции в декоративно-прикладном искусстве. В миниатюрной выставке экспонируют чуть более десятка артефактов от XVII столетия до современных мастеров. Основная часть - раритеты, найденные во время научных экспедиций на чердаках и в подвалах заброшенных зданий.

В богоборческие времена уникальные экспонаты на религиозную тему уничтожали. Поэтому сейчас фонды музея пополняют произведениями современных народных ремесел. Например, эта звезда - один из самых важных атрибутов колядовщиков. Рождественская звезда выполнялась в нескольких народных техниках.

Большую коллекцию Национального художественного музея составляют спасенные во время экспедиций иконы. "Поклонение волхвов" - одна из них. Пример алтарной живописи нашли в костеле Благовещения монастыря ордена святой Бригиты в Гродно. Сюжетная икона выполнена на дереве, после реставрационных мастерских пополнила тематическую выставку.

В рождественские праздники вечером начинала ходить так называемая коляда - молодежь в костюмах и с масками зверей на лицах. В фондах музея сохранилась национальная обрядовая одежда колядовщиков, отличительной чертой которых является белорусский орнамент. В экспозиции и маски ряженых в технике соломоплетения.