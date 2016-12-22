Выставка для людей элегантного возраста проходит в столице

20 Декабря 2016 15:26

Пятьдесят - это плюс! Выставка для людей элегантного возраста в эти дни проходит в столице! От туристическо-познавательных маршрутов и танцевальных клубов до ремонта одежды и услуг парикмахеров - на этот раз ярмарка расширилась! На трех этажах Дворца искусств посетители могут померить артериальное давление и даже сделать кардиограмму. Кроме медицинской диагностики, предлагают воспользоваться консультацией юристов и нотариусов.



Выставка "50+" проходит в столице шестой год подряд. И будет работать до 24 декабря. В этом году ярмарка примет более 35 тысяч посетителей.