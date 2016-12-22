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Выставка для людей элегантного возраста проходит в столице
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20 Декабря 2016 15:26

Выставка для людей элегантного возраста проходит в столице

Пятьдесят - это плюс! Выставка для людей элегантного возраста в эти дни проходит в столице! От туристическо-познавательных маршрутов и танцевальных клубов до ремонта одежды и  услуг парикмахеров - на этот раз ярмарка расширилась! На трех этажах Дворца искусств посетители могут померить артериальное давление и даже  сделать кардиограмму. Кроме медицинской диагностики, предлагают воспользоваться консультацией юристов и нотариусов.

Выставка "50+" проходит в столице шестой год подряд. И будет работать до 24 декабря. В этом году ярмарка примет более 35 тысяч посетителей.  

 

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