Общество
7 Июня 2017 07:16
Выездные приемы граждан сегодня пройдут в Брестской и Гомельской областях
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах. Сегодня они пройдут в Брестской и Гомельской областях. 8 июня - в Могилевской, 9 - в Минской области. Выездные приемы позволяют максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.
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