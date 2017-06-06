Выездные приемы граждан сегодня пройдут в Брестской и Гомельской областях

7 Июня 2017 07:16

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах. Сегодня они пройдут в Брестской и Гомельской областях. 8 июня - в Могилевской, 9 - в Минской области. Выездные приемы позволяют максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.