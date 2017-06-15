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Выездные приемы граждан пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях
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16 Июня 2017 07:14

Выездные приемы граждан пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Сегодня и в ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Работа в таком формате помогает найти основные проблемные вопросы и оперативно решить их. Также это возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

  

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