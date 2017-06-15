Выездные приемы граждан пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях

16 Июня 2017 07:14

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Сегодня и в ближайшие дни они пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Работа в таком формате помогает найти основные проблемные вопросы и оперативно решить их. Также это возможность проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.