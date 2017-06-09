Выездные приемы граждан пройдут сегодня в Минской области

9 Июня 2017 07:10

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах Беларуси. Сегодня они пройдут в Минской области. Такая работа позволяет максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкомах.