Главная>>Общество>>Выездные приемы граждан пройдут сегодня в Минской области
Общество
RSS
Выездные приемы граждан пройдут сегодня в Минской области
Скачать Поделиться

9 Июня 2017 07:10

Выездные приемы граждан пройдут сегодня в Минской области

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах Беларуси. Сегодня они пройдут в Минской области. Такая работа позволяет максимально быстро решать проблемы и, что важно, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкомах.

  

Другие новости

В Беларуси выпускные балы У Беларусі выпускныя балі 09.06.2017 07:14 / Общество В Беларуси выпускные балы
Прогноз погоды на 9 июня Прагноз надвор’я на 9 чэрвеня 08.06.2017 15:49 / Общество Прогноз погоды на 9 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =