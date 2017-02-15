Выездные приемные пройдут во всех регионах страны

16 Февраля 2017 09:00

Выездные приемные по вопросам реализации Декрета № 3 уже сегодня начнут работать во всех регионах страны. Именно такая форма работы позволяет услышать проблемы простого человека и своевременно отреагировать на них. В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам социального иждивенчества глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла решение о проведении руководством Администрации, помощниками Президента - главными инспекторами в регионах, а также начальниками основных структурных подразделений приемов граждан в рай- и горисполкомах. Они пройдут сегодня и завтра, а также 23 и 24 февраля.

Сегодня в Жодинском горисполкоме прием проведет глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Встречи пройдут в Витебске, а также в Минске. Работа выездных групп продолжится и в пятницу. В Рогачевском райисполкоме прием проведет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков. Кроме этого, на вопросы граждан ответят помощники Президента - главные инспекторы по областям, а также начальники управлений Администрации. Записаться на прием можно по телефонам местных исполкомов.





Глава Администрации Президента Наталья Кочанова проведет выездной прием граждан 16 февраля с 12.00 до 17.00 в Жодинском горисполкоме.

Помощник Президента - главный инспектор по Витебской области Александр Позняк проведет прием в администрации Первомайского района Витебска 16 февраля с 9.00 до 12.00.

Помощник Президента - главный инспектор по Минску Александр Якобсон проведет встречу в администрации Московского района Минска 16 февраля с 10.00 до 13.00.

Первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов примет минчан в администрации Советского района столицы 16 февраля с 10.00 до 13.00.

Начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента Жанна Тищенко проведет встречу в резиденции Президента Беларуси (приемная граждан) 16 февраля с 10.00 до 13.00.

В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9.00 до 11.30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

17 февраля в Ивьевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 и в Лидском райисполкоме с 15.00 до 17.00 пройдут приемы заместителя главы Администрации Президента Валерия Мицкевича.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет встречу заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09.00 до 12.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10.00 до 13.00 помощник Президента - главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Минской области Анатолием Исаченко.

В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10.00 до 12.00 пройдет прямая линия, а с 12.00 до 14.00 - личный прием помощника Президента - главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет прием помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13.00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.