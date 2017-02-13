13 Февраля 2017 12:04

Германия, Польша, Великобритания и Чехия… Вторые сутки в Беларуси действует безвизовый режим. По данным Госпогранкомитета на 9 утра нововведением уже воспользовались 93 иностранца. Причем, как и предполагалась, большая часть туристов прибыла из Европы. В течение дня цифры, естественно, будут меняться: днем прилетает много европейских рейсов. Напомним, накануне в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80-ти стран, включая 39 стран Европы. Иностранцы, которые по какой-либо причине решат задержаться в Беларуси более чем на пять дней, все-таки должны будут оформить визу. В противном случае нарушителей занесут в специальную базу данных МВД.