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Вторые сутки в Беларуси действует безвизовый режим
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13 Февраля 2017 12:04

Вторые сутки в Беларуси действует безвизовый режим

Германия, Польша, Великобритания и Чехия… Вторые сутки в Беларуси действует безвизовый режим. По данным Госпогранкомитета на 9 утра нововведением уже воспользовались 93 иностранца. Причем, как и предполагалась, большая часть туристов прибыла из Европы. В течение дня цифры, естественно, будут меняться: днем прилетает много европейских рейсов. Напомним, накануне в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80-ти стран, включая 39 стран Европы. Иностранцы, которые по какой-либо причине решат задержаться в Беларуси более чем на пять дней, все-таки должны будут оформить визу. В противном случае нарушителей занесут в специальную базу данных МВД.

  

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