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Второй шанс найти семью
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12 Мая 2017 15:44

Второй шанс найти семью

Ежегодно около полутысячи детей усыновляют белорусские семьи. И это не считая случаев, когда опеку над теми, кто остался без родителей, оформляют родственники, либо когда детей устраивают в дома семейного типа. Благодаря таким формам работы за последние пять лет число интернатов сократилось на две трети.

Сейчас в стране в базе данных Национального центра усыновления - около 10 тысяч детей-сирот, которые ждут новую семью.

Напомним, 15 мая отмечается Всемирный день семьи. Накануне праздника в Минске и области традиционно выбирают лучшую семью, а также награждают многодетных матерей.

  

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