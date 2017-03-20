Второй фильм цикла "Дело жизни" посвящен ученым-ботаникам

21 Марта 2017 07:11

Менее чем за 30 лет им удалось воплотить все свои идеи и развить абсолютно новую сферу растениеводства. Новый фильм цикла "Дело жизни" посвящен ученым-ботаникам, которые интродуцировали сорта североамериканской клюквы, голубики и брусники. Теперь ягоды в Беларуси выращивают в промышленных масштабах. Кому удалось привезти первые саженцы из Америки в разгар холодной войны? И как белорусский климат чуть не загубил начинание всего за одну ночь? "Дело жизни". Смотрите сегодня после "Панорамы".