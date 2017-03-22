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Второй этап демонтажа комплекса "БелЭкспо" начался сегодня
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22 Марта 2017 15:27

Второй этап демонтажа комплекса "БелЭкспо" начался сегодня

Второй этап демонтажа комплекса "БелЭкспо" по улице Янки Купалы начался сегодня. Строители приступили к разбору тротуарной плитки. На следующей неделе начнут сносить административно-бытовой комплекс и сам выставочный павильон. Демонтаж механизирован - задействована спецтехника. Строительные материалы комплекса после сноса отправят на повторную переработку.

На территории бывшей 2-й городской больницы и выставочного центра возведут новый многофункциональный комплекс. В сентябре подготовленную площадку должны сдать заказчику.

  

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