Второй этап демонтажа комплекса "БелЭкспо" начался сегодня

22 Марта 2017 15:27

Второй этап демонтажа комплекса "БелЭкспо" по улице Янки Купалы начался сегодня. Строители приступили к разбору тротуарной плитки. На следующей неделе начнут сносить административно-бытовой комплекс и сам выставочный павильон. Демонтаж механизирован - задействована спецтехника. Строительные материалы комплекса после сноса отправят на повторную переработку.

На территории бывшей 2-й городской больницы и выставочного центра возведут новый многофункциональный комплекс. В сентябре подготовленную площадку должны сдать заказчику.