Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Второй день циклона "Aксель" будет еще сложнее
Общество
RSS
Второй день циклона "Aксель" будет еще сложнее
Скачать Поделиться

5 Января 2017 12:00

Второй день циклона "Aксель" будет еще сложнее

Сильный ветер, метель и мороз. В Минске к обеду ожидается до минус 15. А из-за ветра и снега такая погода будет восприниматься как минус 25. Все службы готовы максимально быстро отреагировать на любую нестандартную ситуацию. Дорожная милиция, например,  уже помогает водителям, застрявшим в пути. Сейчас вместе с коммунальщиками на уборке улиц работает и ГАИ. В некоторых городах уже открыты и пункты обогрева.  Несмотря на непростую обстановку на дорогах, всплеска аварий нет.

 

 

Другие новости

Агроусадьба или отель? Аграсядзіба або гатэль? 06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =