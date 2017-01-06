Второй день циклона "Aксель" будет еще сложнее

5 Января 2017 12:00

Сильный ветер, метель и мороз. В Минске к обеду ожидается до минус 15. А из-за ветра и снега такая погода будет восприниматься как минус 25. Все службы готовы максимально быстро отреагировать на любую нестандартную ситуацию. Дорожная милиция, например, уже помогает водителям, застрявшим в пути. Сейчас вместе с коммунальщиками на уборке улиц работает и ГАИ. В некоторых городах уже открыты и пункты обогрева. Несмотря на непростую обстановку на дорогах, всплеска аварий нет.