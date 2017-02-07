Вступил в силу приказ о введении на границе с Беларусью погранзоны

7 Февраля 2017 21:06

Сегодня вступил в силу приказ главы ФСБ России о введении на границе с Беларусью погранзоны. Она растянулась вдоль всего приграничья по территории Псковской, Смоленской и Брянской областей. Как на практике работают нововведения? Как изменился порядок пересечения границы белорусами и россиянами? Ответы на вопросы уже знает Ольга Масловская. Сегодня она побывала в приграничных городах по обе стороны границы и теперь точно знает - граждане Союзного государства во время путешествий неудобств не испытают. Далее подробности.

В белорусской деревне Заольша что ни семья, то белорусско-российская. Оно и понятно - приграничье. До Смоленской области буквально несколько шагов. А там многочисленные родственники, гостят у которых белорусы часто. И граница не помеха. Ведь она, скорее, условная.

По другую сторону границы ситуация та же. В Кругловке, что в километре от стыка государств, соседей считают своими, даже за продуктами ездят в белорусские сельмаги.

Документ, который живо обсуждали по обе стороны границы, заработал сегодня.

Приказом российской Федеральной службы безопасности на границе с Беларусью введена пограничная зона. Она пролегла по территории трех регионов, граничащих с Беларусью: это Псковская, Смоленская и Брянская области. Вглубь российской территории погранзона уходит на несколько километров.

Как на практике будет работать нововведение, прокомментировали накануне вечером представители ФСБ.

"Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам". (Lenta.ru)

Автодорожный пункт пропуска "Заольша" сегодня работал в обычном режиме - без дополнительных нарядов российских пограничных служб и очередей из легковушек и большегрузов. А прохождение границы и в ту, и в другую сторону ничем не отличалось от прежнего регламента.

Мы находимся в Смоленской области. Границу пересекли на автомобиле. При себе страховка на машину, так называемая грин-карта и паспорта. На границе их попросили предъявить представители российской погранслужбы. Вместе с пожеланием счастливого пути это заняло не больше двух минут.

Пограничная зона на границе Беларуси и России существовала до февраля 95-го года. После подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве ее упразднили. С тех пор оставшиеся на стыке двух государств автопереходы жители приграничья называют мостами дружбы.