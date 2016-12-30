Встретить Новый год в Минске можно на 30 развлекательных концертных площадках

31 Декабря 2016 09:17

И главный вопрос в конце декабря - где же встретить Новый год? Только в Минске вечером начнут развлекательные программы более 30 концертных площадок. По стране их будут сотни. И так до самого утра. Тропический остров, ламбада на водном танцполе или танцы под елкой. Сложный выбор в своем обзоре предлагает Диана Ревякова.

Самый семейный праздник, когда если не за большим столом, то хотя бы по телефону звонишь родным и близким, чтобы пожелать им счастливых 365 дней. Новогодняя ночь как никакая другая способна подарить самые приятные случайные встречи, еще бы, только у главной елки страны у столичного Дворца спорта уже за час до полуночи сегодня соберутся тысячи людей. Новогодние базары, концерты звезд белорусской эстрады и дискотеки до утра: всего только в столице будут работать свыше 30 праздничных площадок.

Екатерина Лучина, главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома: "В каждом районе будет работать по три-четыре площадки в новогоднюю ночь, которые будут работать до 4 часов утра, где будут проходить концертные программы, различные новогодние представления, на некоторых площадках будет также новогодний фейерверк".

Фейерверком на главной новогодней площадке страны возле Дворца спорта можно будет любоваться почти четверть часа. Салют вместе с лазерным шоу начнется в 01:30. В небо с острова, напротив набережной Троицкого предместья, поднимутся залпы высотой до 250 метров. Также одновременно, в полвторого, праздничный салют прогремит сразу в двух точках Фрунзенского района столицы. И завершающий - в 3 часа возле "Чижовка-Арены".

Правда, в эту новогоднюю ночь совсем ненадолго. Белорусы все чаще застольям предпочитают настольные игры. И Новый год - не исключение. Вместо Деда Мороза можно пригласить ведущего, правда, в его мешке будут не подарки и сладости, а колода карт и маски. Сыграть и разоблачить мафию можно не только дома.

Алексей Орел, организатор игры "Мафия": "На улице при определенных условиях, я думаю, мы можем и это осилить. У нас команда достаточно разносторонних людей, я думаю, что закаленного человека мы тоже найдем".

И очутиться в праздничную ночь на тропическом острове, не сев при этом даже в самолет. Это вовсе не новогоднее чудо, а масштабная вечеринка столичного аквапарка. Бразильскую ламбаду и гавайскую хулу в эту ночь можно будет станцевать на самом большом в СНГ водном танцполе. А вместо привычных застольных песен подпевать настоящим мексиканцам.

Надежда Макареня, PR-менеджер аквапарка: "У нас будет просто много-много всяких различных активностей на всех уровнях аквапарка, в том числе в эту ночь будет работать и серф-тренажер, любой желающий сможет попробовать себя в роли настоящего серфингиста".

А буквально через дорогу от главной новогодней площадки, на столичной улице Зыбицкой, в эту праздничную ночь свои двери откроют сразу несколько десятков баров и кафе, вход свободный, и работать они будут до утра.