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Встречаем Новый год вместе!
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28 Декабря 2016 14:00

Встречаем Новый год вместе!

Новогодние праздники не приходят неожиданно - к ним готовятся заранее: упаковывают подарки, украшают елку, штудируют кулинарные рецепты, чтобы удивить гостей, а потом вместе собраться у телеэкрана. Каналы главного медиахолдинга страны также заранее подготовились к Новому году и запаслись эксклюзивными прямыми трансляциями, праздничными концертами, нашумевшими кинопремьерами и другими сюрпризами, которые способны удивить даже очень искушенного телезрителя-гурмана. 

Если хотя бы приоткрыть телевизионный мешок с подарками, который подготовила Белтелерадиокомпания, то в домах наших зрителей сразу станет намного светлее и теплее. "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 3", "Беларусь 5", "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь" всю предновогоднюю неделю будут дарить подарки, но и на новый, 2017 год сюрпризы непременно останутся. 

 Программа "Беларусь 1" на 31 декабря и новогоднюю ночь

 06:20 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 09:00  Новости. 
 09:10 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
 09:50 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 11:20 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
 12:00  Новости.
 12:10 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 14:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
 15:00  Новости.
 15:10 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 17:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
 18:00 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 20:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
 21:00  Панорама.
 21:35 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
 22:45  "Беларусь встречает Новый год". Концерт.
 23:50  Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
 00:05  "Невидимки". Фантастическая новогодняя комедия (Россия).
 01:35  Премьера! "СуперБобровы". Эксцентрическая комедия (Россия).
 03:10  Премьера! "Самый лучший день". Караоке-комедия (Россия).
 04:50  Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).  

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