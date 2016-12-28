Встречаем Новый год вместе!

28 Декабря 2016 14:00

Новогодние праздники не приходят неожиданно - к ним готовятся заранее: упаковывают подарки, украшают елку, штудируют кулинарные рецепты, чтобы удивить гостей, а потом вместе собраться у телеэкрана. Каналы главного медиахолдинга страны также заранее подготовились к Новому году и запаслись эксклюзивными прямыми трансляциями, праздничными концертами, нашумевшими кинопремьерами и другими сюрпризами, которые способны удивить даже очень искушенного телезрителя-гурмана.

Если хотя бы приоткрыть телевизионный мешок с подарками, который подготовила Белтелерадиокомпания, то в домах наших зрителей сразу станет намного светлее и теплее. "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 3", "Беларусь 5", "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь" всю предновогоднюю неделю будут дарить подарки, но и на новый, 2017 год сюрпризы непременно останутся.

Программа "Беларусь 1" на 31 декабря и новогоднюю ночь06:20 Комедийный сериал(Украина).09:00 Новости.09:10. Телемарафон.09:50 Комедийный сериал(Украина).11:20. Телемарафон.12:00 Новости.12:10 Комедийный сериал(Украина).14:25. Телемарафон.15:00 Новости.15:10 Комедийный сериал(Украина).17:25. Телемарафон.18:00 Комедийный сериал(Украина).20:25. Телемарафон.21:00 Панорама.21:35 Комедийный сериал(Украина).22:45. Концерт.23:5000:05. Фантастическая новогодняя комедия (Россия).01:35 Премьера!. Эксцентрическая комедия (Россия).03:10 Премьера!. Караоке-комедия (Россия).04:50 Комедийный сериал(Украина).