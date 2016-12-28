28 Декабря 2016 14:00
Встречаем Новый год вместе!
Новогодние праздники не приходят неожиданно - к ним готовятся заранее: упаковывают подарки, украшают елку, штудируют кулинарные рецепты, чтобы удивить гостей, а потом вместе собраться у телеэкрана. Каналы главного медиахолдинга страны также заранее подготовились к Новому году и запаслись эксклюзивными прямыми трансляциями, праздничными концертами, нашумевшими кинопремьерами и другими сюрпризами, которые способны удивить даже очень искушенного телезрителя-гурмана.
Если хотя бы приоткрыть телевизионный мешок с подарками, который подготовила Белтелерадиокомпания, то в домах наших зрителей сразу станет намного светлее и теплее. "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 3", "Беларусь 5", "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь" всю предновогоднюю неделю будут дарить подарки, но и на новый, 2017 год сюрпризы непременно останутся.Программа "Беларусь 1" на 31 декабря и новогоднюю ночь
06:20 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
09:00 Новости.
09:10 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
09:50 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
11:20 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
12:00 Новости.
12:10 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
14:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
15:00 Новости.
15:10 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
17:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
18:00 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
20:25 "Беларусь встречает Новый год". Телемарафон.
21:00 Панорама.
21:35 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).
22:45 "Беларусь встречает Новый год". Концерт.
23:50 Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
00:05 "Невидимки". Фантастическая новогодняя комедия (Россия).
01:35 Премьера! "СуперБобровы". Эксцентрическая комедия (Россия).
03:10 Премьера! "Самый лучший день". Караоке-комедия (Россия).
04:50 Комедийный сериал "Сваты-6" (Украина).