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Встречаем Новый год вместе!
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29 Декабря 2016 18:00

Встречаем Новый год вместе!

Телеканал "Беларусь 5" поздравляет всех с наступающим Новым годом!

31 декабря мы вспомним о спортивных победах нашей страны в 2016 году. В кратком, но насыщенном и динамичном видеообзоре зрители смогут еще раз пережить яркие эмоции Олимпийских игр в Рио и других соревнований. Популярные проекты спортивного канала - "PRO спорт. Итоги года" (19:25) и "Женщины и спорт" (20:20) - также подойдут к финишной ленточке уходящего 2016-го. Помимо этого в 18:50 зрители и болельщики увидят первый выпуск нового реалити-шоу "Нокаут-раунд"
  

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