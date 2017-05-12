Всемирный технологический конкурс "Майкрософт" прошел в Парке высоких технологий

12 Мая 2017 20:46

Масштабное мероприятие рассчитано на поиск инновационных идей, поддержку молодого стартап-движения в Беларуси и по всему миру. По итогу эксперты выбрали победителя белорусского финала Imagine Cup, который отправится на международный полуфинал в Киев. Лучшими стали разработчики портала для дистанционного обучения. Сервис, в том числе, поможет и людям с нарушениями мелкой моторики. О технологиях, которые сделают жизнь человека удобнее, - Дмитрий Титов.

Именно здесь молодым командам предоставляется возможность показать свои идеи мировым экспертам из "Майкрософт", начать успешную карьеру и открыть свой собственный бизнес. Но по началу им нужно доказать жюри, что именно их проект достоин и финансовой поддержки. Для этого им дают всего три минуты.

Возможно, именно в такой форме скоро начнут преподавать уроки географии. Образование будущего с помощью шлема виртуальной реальности показали в стенах Парка высоких технологий.

Разработчики проекта See Battle видят будущее в чат-ботах. Искусственный интеллект на другом конце телефонного провода или при переписке в мессенджерах в скором будущем сможет заменить работников колл-центров или отделов продаж. Энтузиасты показали, как он может работать на примере игры морской бой.

Виртуальную настольную игру от стартапа "РейнФорс" эксперты из "Майкрософт" предложили внедрить в общепиты и транспорт для нескучного времяпрепровождения. Играть в настолку на смартфоне могут одновременно несколько человек. К слову, без совета жюри не остался ни один проект.

Антон Мякишев, глава представительства "Майкрософт" в Беларуси: "Я вижу, что парк переживает сейчас новую волну своего развития. Как и IT-отрасль всей страны. Сам Президент уделяет большое внимание развитию ІТ-отрасли в стране и готов предоставить любую поддержку, которая будет необходима для того, чтобы сделать из Беларуси действительно цифровую державу. "Майкрософт" не может оставаться в стороне".

Государство сегодня открывает новый этап в построении IT-страны. Сегодня Парком высоких технологий ведется обобщение лучших мировых практик с точки зрения создания условий для IT-компаний и стартапов. Как пример: мероприятие "Майкрософт" Imagine Сup - это крупнейший в мире ежегодный технологический конкурс. В нем участвуют студенты со всей планеты.

Разработчик стартапа Scrawlless в свое время познакомился со школьником с диагнозом ДЦП, который не мог делать домашние задания от руки. Так и созрел стартап, где есть целый набор экранных клавиатур под разные учебные дисциплины.

Сегодня проект уже сотрудничает с реабилитационным центром для детей-инвалидов. Стартап стал победителем национального технологического конкурса от "Майкрософт" и попал в полуфинал в Киеве. 30 лучших команд со всего мира по итогу отправятся в Сиэтл для того, чтобы побороться за главный приз – 100 000 долларов на дальнейшее развитие проекта.