Всемирный день здоровья в этом году посвятили проблематике депрессии

7 Апреля 2017 07:10

Сегодня - Всемирный день здоровья. В этом году его посвятили проблематике депрессии. От этого заболевания страдает 5% населения Земли. Определить уровень тревоги в течение дня каждый желающий может в Бресте, Витебске и Минске. Консультации проведут врачи, запланированы и тематические кинопоказы. А накануне праздника в столице три сотни школьников устроили "Большой день здоровья".

Наталья Березовская, заместитель главврача Минского городского клинического психиатрического диспансера: "В городе функционирует 21 психо-терапевтический кабинет. Причем, они работают не в психиатрическом диспансере, а именно на базе городских поликлиник, чтобы улучшить доступность помощи для пациентов. Кроме того, бытует мнение, что частым препятствием к обращению за помощью является диспансерное наблюдение. Далеко не за всеми пациентами устанавливается диспансерное наблюдение. Чаще всего человек может обратиться к врачу-психотерапевту, не имея социальных последствий для себя, потому что у нас организован анонимный прием".

По словам врачей, справиться с весенней хандрой помогут прогулки на свежем воздухе, спорт и активный отдых.