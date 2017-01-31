Всемирная туристская организация выразила поддержку решению Беларуси о введении безвизового режима

31 Января 2017 07:11

Всемирная туристская организация выразила полную поддержку решению Беларуси о введении 5-дневного безвизового режима для граждан 80-ти стран. Такая информация размещена на официальном сайте организации. Эта мера направлена на беспрепятственное передвижение и привлечение туристов, особенно тех, кто посещает страну с деловыми поездками, как отмечают в организации. Напомним, Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран с 12 февраля. Въезд и выезд - исключительно через Национальный аэропорт Минск.