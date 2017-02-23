Всех мужчин сегодня стараются порадовать необычными подарками

23 Февраля 2017 18:49

Близким, коллегам, друзьям, знакомым. Чем сегодня можно удивить мужчин? Кулинарный мастер-класс или профессиональный уход за бородой - Антонина Станкевич попыталась найти оригинальные варианты подарков.

Провести безукоризненный танковый бой, обезвредить бандитов и виртуозно расправиться с магическими соперниками. Эти подростки настоящую армию еще не прошли, но очень уважают виртуальные "стрелялки". Заниматься популярными компьютерными играми можно не просто для удовольствия, но и на профессиональной основе, утверждают педагоги кибершколы. Здесь воспитывают будущих чемпионов в кибердисциплинах. Приходят учиться не только подростки. Средний возраст посетителей - 21 год.

Женщинам в это место вход не то что запрещен, но не желателен. Барбершоп - это в первую очередь что-то вроде клуба по интересам. Бонус - стильная стрижка и, конечно же, уход за бородой. Для любителей экстрима предлагают даже бритье с помощью опасной бритвы. Мастера уверяют: от такой процедуры клиент получает только удовольствие и качественный результат.

Сегодня в столичных магазинах настоящий ажиотаж: женщины спешат выбрать подарки для своих близких, друзей и коллег. Самые большие очереди - в отделах с косметикой и парфюмерией, бельем. Пользуются спросом часы и канцелярские принадлежности.

Вариантов подарков не так уж и мало. Главное - все делать с душой и не пожалеть искренних слов.