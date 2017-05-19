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Всегда готов! Сегодня День пионерии
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19 Мая 2017 15:14

Всегда готов! Сегодня День пионерии

Одному из самых масштабных и популярных движений всех времен исполнилось 95. В Беларуси - более 650 тысяч пионеров. Спеть вместе знакомые песни собрались сегодня парни и девушки из Беларуси, России и Казахстана. Среди них и ветераны движения - они все носили красный галстук и сегодня поздравляли друг друга и вспоминали тот долгожданный и трепетный день посвящения в пионеры.

Праздник практически трех тысяч белорусских отрядов продлится в Минске 2 дня. Сегодня выбрали лучшего пионервожатого, а хэштег #всегда-готов только за первую половину дня появился в десятках тысяч профилей.

  

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