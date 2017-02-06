Все страшилки про новомодную игру "Беги или умри" оказались выдумкой

6 Февраля 2017 21:11

Сразу несколько ведомств Беларуси прокомментировали ситуацию с опасным, а зачастую и смертельным хобби подростков под названием "Беги или умри". Суть новой игры - как можно ближе пробежать перед проезжающей машиной. Перепуганные родители забили тревогу и стали сбрасывать друг другу информацию с просьбой максимального репоста. В расследование ситуации вмешались правоохранители. Так что это - "клуб самоубийц" или выдуманные истории? Кто назначает время и место гибели школьников? Владимир Королев о тайной жизни в соцсетях и наяву.

На выходных массовый психоз из социальных сетей добрался до Беларуси. Первыми тревогу забили родители, которые стали рассылать друг другу смертельные правила игры, мол, не занимается ли ваш ребенок подобными делами? В Следственном комитете с журналистами поговорили с помощью все тех соцсетей и опровержение опубликовали.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси: "С января от имени Департамента образования Российской Федерации это распространили рассылкой в соцсетях. Департамент информацию опроверг. Через несколько дней, охватив многие регионы России, этот вброс дошел до Казахстана и там по цепочке пошли заявления. Сегодня это "явление" так же вирусно появилось у нас".

Подобные игры - вымысел или серьезная опасность для подростков. Как правило, именно они - последователи необдуманных действий. Роскомнадзор за последний год заблокировал более сотни интернет-сообществ в социальных сетях. Регулятор посчитал, что паблики имеют суицидальную направленность. Модераторы групп заставляют школьников делать целый ряд заданий. Выигрывает тот, кто пройдет игру.

Надежда Цыркун, психолог: "Есть люди, которые будут от этого иметь выгоду - лайки получать, еще что-либо. Но, по крайней мере, у него есть власть над другими людьми. В сетях автор - хороший переговорщик. Он знает, как повлиять. Например, использует технологию НЛП. Знает, какие слова сказать, в какой последовательности, вплоть до того, где написать слово в строке. И человек просто будет считывать некий тайный код, сам того не подозревая".

Россиянке Рине Паленковой присвоили номер первый. Теперь ее именем в Интернете называют группы суицидальной направленности. Девушка стала знаменитой после своей смерти из-за неразделенной любви. Фото, сделанные криминалистами, мгновенно разлетелись по Интернету. Не менее популярные группы "Тихий дом", f57, f58 и "Море китов". Киты иногда выбрасываются на берег. Так же и люди - сбиваются в сети, как киты в стаи, превращаясь в интернет-группы, а таких групп целое море.

Доказать, что ребенка подтолкнули к смерти в Интернете, невозможно. Вот и основатель группы "Море китов" Филипп Лис без боязни направо и налево раздает интервью всем телеканалам, уверяя, что здесь все безопасно. Правда, сейчас молодой человек проходит экспертизу в психиатрической больнице.

Пока правоохранители разбираются, кто виновен в создании подобных групп или слухов, психологи рекомендуют родителям обратить внимание на детей и погрузиться в их мир, который может быть полон тайн и даже опасностей.