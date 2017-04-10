Общество
10 Апреля 2017 12:02
Все шесть россиян из брестского поезда уже выписаны из больниц Минска
Эту информацию нам подтвердили в Минздраве. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Еще один человек (гражданин нашей страны) находится в больнице Барановичей. Напомним, после железнодорожной катастрофы к медикам обратились за помощью 50 человек, 12 из них были госпитализированы в московские больницы. Среди пострадавших 6 наших соотечественников.
Трое из них накануне вернулись в Минск, еще две женщины и мужчина остаются на лечении в российской столице. Белорусская железная дорога и МЧС России накануне опубликовали списки пострадавших, указав медучреждения, в которые они помещены. СК Российской Федерации выясняет все подробности столкновения двух поездов в Москве.
Другие новости
10.04.2017 12:08 / Общество Сегодня экипаж 50-й экспедиции МКС вернется на Землю
10.04.2017 12:06 / Общество В Беларуси создадут более 20-ти новых измерительных эталонов
10.04.2017 07:17 / Общество Белорусские ученые готовы работать плотнее с производствами различных отраслей экономики
10.04.2017 07:14 / Общество Ток-шоу "Форум" в 20:00 на "Беларусь 1"
10.04.2017 07:02 / Общество Поезд Москва - Брест прибыл в конечный пункт назначения с опозданием более чем на 5 часов
09.04.2017 21:49 / Общество Интервью с сербским предпринимателем Владимиром Маркичевичем
09.04.2017 21:34 / Общество В студии - первый заместитель председателя президиума Академии наук Сергей Чижик
09.04.2017 21:00 / Общество "Главный эфир" у храма вместе с верующими
09.04.2017 15:19 / Общество Христиане отмечают Вербное воскресенье
09.04.2017 15:02 / Общество Состав с пострадавшими в железнодорожной аварии в Москве прибыл в Минск
09.04.2017 12:12 / Общество В Беларуси прошла акция "Тотальный диктант"
09.04.2017 12:10 / Общество Программу сотрудничества между прокуратурами Беларуси и Китая подписали в Минске
09.04.2017 12:07 / Общество О главном за неделю в "Главном эфире"
09.04.2017 12:01 / Общество Христиане всего мира отмечают Вербное воскресенье
09.04.2017 09:00 / Общество Сегодня Вербное воскресенье
08.04.2017 21:21 / Общество Субботник с участием представителей украинской диаспоры
08.04.2017 21:18 / Общество В акции "Неделя леса" приняли участие руководство и сотрудники Министерства иностранных дел
08.04.2017 21:15 / Общество Министр общественной безопасности Китая впервые посетил Беларусь