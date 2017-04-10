Все шесть россиян из брестского поезда уже выписаны из больниц Минска

10 Апреля 2017 12:02

Эту информацию нам подтвердили в Минздраве. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Еще один человек (гражданин нашей страны) находится в больнице Барановичей. Напомним, после железнодорожной катастрофы к медикам обратились за помощью 50 человек, 12 из них были госпитализированы в московские больницы. Среди пострадавших 6 наших соотечественников.

Трое из них накануне вернулись в Минск, еще две женщины и мужчина остаются на лечении в российской столице. Белорусская железная дорога и МЧС России накануне опубликовали списки пострадавших, указав медучреждения, в которые они помещены. СК Российской Федерации выясняет все подробности столкновения двух поездов в Москве.