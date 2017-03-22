Все белорусы сегодня вспоминают трагедию Хатыни

22 Марта 2017 18:43

Сегодня не только ветераны - все белорусы - вспоминают трагедию Хатыни. 74 года назад деревня была уничтожена - 149 человек, 75 из которых дети. Мемориальный ансамбль стал не просто памятником жителям Хатыни, но и всем уничтоженным деревням Беларуси. В Хатыни выжили только 5 детей и 1 взрослый Иосиф Каминский. Он и стал прототипом памятника "Непокоренный человек".

"Непокоренный человек" является воплощением Беларуси. День трагедии Хатыни наша страна вспоминает ежегодно. Памятные мероприятия в комплексе прошли и сегодня.