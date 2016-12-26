Общество
27 Декабря 2016 19:12
Время новогодних сюрпризов в рамках акции "Наши дети" продолжается
Сегодня атмосфера праздника царила в Весновском доме-интернате. Здесь проходят лечение и адаптацию 170 детей с особенностями психофизического развития со всей Могилевской области. В интернате действуют кружки, дети осваивают профессии отделочника и сборщика мебели. На счету выпускников 13 побед на специальных Олимпийских всемирных играх, которые проходили в США и Бельгии. С наступающим праздником детей и работников дома-интерната поздравил вице-премьер Беларуси Михаил Русый, представители Минтруда и соцзащиты и шефские организации. Вице-премьер ознакомился с условиями проживания, организации досуга воспитанников, а также принял участие в торжественном открытии столярного цеха, который создан для трудовой реабилитации.
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