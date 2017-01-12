Временная нетрудоспособность будет учитываться налоговой

11 Января 2017 19:12

Поликлиники будут передавать в налоговую данные о безработных пациентах только с их письменного согласия. Об этом сообщают в Минздраве.

Речь идет о реализации декрета по предупреждению социального иждивенчества. Основной смысл нововведения - исключить случаи, когда требования заплатить сбор приходят людям, которые в прошлом году перенесли тяжелые заболевания, а также женщинам, находящимся под наблюдением во время беременности или родов. Таким гражданам предоставят выписки из личной карты, где будет указан конкретный период оказания помощи. Диагноз не требуется. Это сохраняет врачебную тайну. Если пациент подтвердит сведения письменным согласием, то оригинал приложат к запросу налоговой.

Елена Богдан, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Есть у нас определенная инструкция, которая устанавливает средние сроки нетрудоспособности. Пациенту будет выдана на руки выписка из медицинских документов. Образцы заключений, которые могут быть представлены пациенту на руки при его лечении в амбулаторных условиях, они представлены на сайте Минздрава. Там есть три образца. Они являются заключением для налоговых органов о временной нетрудоспособности населения".

С инициативой признания болезней периодом временной нетрудоспособности и, соответственно, учитывать этот срок при начислении налога выступило Министерство по налогам и сборам Беларуси.