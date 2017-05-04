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5 Мая 2017 17:40

Впервые в исторической реконструкции восстановили события легендарного прорыва

Сегодня в Ушачском районе вспоминают события ночи с 4 на 5 мая 1944 года. Взятые в тесное окружение партизаны предприняли попытку прорыва. Совершив невозможное, они вывели из кольца более 15 тысяч мирных жителей. Подвиг партизан хранит мемориал "Прорыв". Сегодня здесь впервые в исторической реконструкции оживили события той ночи. Эксклюзивные кадры смотрите сегодня в "Панораме".


  

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