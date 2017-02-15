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Возможностью посетить Беларусь без визы уже воспользовались 465 иностранцев
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15 Февраля 2017 12:05

Возможностью посетить Беларусь без визы уже воспользовались 465 иностранцев

Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Среди них 82 гражданина Германии и столько же поляков, 48 граждан Италии. Также в Беларусь активно едут из Литвы, Франции и Великобритании. Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в нашей стране в воскресенье.

  

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