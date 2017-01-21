Войска продолжают готовиться к Армейским олимпийским играм

23 Января 2017 07:10

Масштабные соревнования пройдут в июле. А на полигоне под Борисовом отрабатывали комплексные занятия наши гранатометчики. Первые стрельбы провели новоиспеченные солдаты. Задача - уничтожить бронетехнику противника на расстоянии 200 метров. Цели поразили и артиллерийские подразделения, они применяли комплексы противотанковых управляемых ракет в условиях интенсивного боестолкновения. Особое внимание - отработке поражения движущихся целей.

А накануне 15-летие отметило главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил. Оно считается ведущим структурным подразделением и является ключевым звеном, вокруг которого строится работа по созданию и развитию современной армии. Ведомство стратегически планирует оборону Республики Беларусь.