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Воспитанников Республиканского центра реабилитации поздравили с Международным днем защиты детей
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1 Июня 2017 15:25

Воспитанников Республиканского центра реабилитации поздравили с Международным днем защиты детей

Сегодня в мире отмечают Международный день защиты детей. Воспитанников Республиканского центра реабилитации поздравили Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и артисты эстрады. Сами же воспитанники подготовили выставку умельцев. Здесь за последние полгода реабилитацию прошли 700 детей. 4 из них встали с инвалидных кресел, многих научили говорить. Сейчас под контролем специалистов - три тысячи детей.

Кроме того, воспитанники могут больше узнать о будущей профессии. В центре открыты профильные классы.

  

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