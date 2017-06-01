Воспитанников Республиканского центра реабилитации поздравили с Международным днем защиты детей

1 Июня 2017 15:25

Сегодня в мире отмечают Международный день защиты детей. Воспитанников Республиканского центра реабилитации поздравили Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и артисты эстрады. Сами же воспитанники подготовили выставку умельцев. Здесь за последние полгода реабилитацию прошли 700 детей. 4 из них встали с инвалидных кресел, многих научили говорить. Сейчас под контролем специалистов - три тысячи детей.

Кроме того, воспитанники могут больше узнать о будущей профессии. В центре открыты профильные классы.