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Воспитанники могилевского областного кадетского училища стали участниками ежегодного рождественского бала
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20 Декабря 2016 07:25

Воспитанники могилевского областного кадетского училища стали участниками ежегодного рождественского бала

Несколько месяцев курсанты готовились к этому событию, чтобы показать свою выправку и умение танцевать классику - полонез, польку и вальс. По традиции с подарками в гости к курсантам приехали представители Минспорта и туризма, внутренних дел, облисполкома, банков и таможни. Денежные сертификаты, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование и сладкие подарки вручены курсантам.    

Впереди у воспитанников училища еще один рождественский бал - республиканский. На него приглашены 19 лучших курсантов.

 

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