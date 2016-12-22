Воспитанники могилевского областного кадетского училища стали участниками ежегодного рождественского бала

20 Декабря 2016 07:25

Несколько месяцев курсанты готовились к этому событию, чтобы показать свою выправку и умение танцевать классику - полонез, польку и вальс. По традиции с подарками в гости к курсантам приехали представители Минспорта и туризма, внутренних дел, облисполкома, банков и таможни. Денежные сертификаты, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование и сладкие подарки вручены курсантам.

Впереди у воспитанников училища еще один рождественский бал - республиканский. На него приглашены 19 лучших курсантов.