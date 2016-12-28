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Воспитанники дома ребенка №1 получали подарки от представителей Вооруженных сил Беларуси
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28 Декабря 2016 07:14

Воспитанники дома ребенка №1 получали подарки от представителей Вооруженных сил Беларуси

Благотворительная акция "Наши дети" продолжается и уже успела стать доброй традицией. В канун Нового года и Рождества маленьких белорусов поздравляют не только Дед Мороз и Снегурочка. Накануне воспитанники дома ребенка номер 1 получали подарки от представителей Вооруженных сил Беларуси. Всем малышам вручили сладости. Ну а самому детскому дому военные помогли с техническим оснащением.

Ни один ребенок в эти дни не останется без новогодних подарков и заботы со стороны взрослых.

 

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