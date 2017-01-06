Воспитание и образование стали главной темой шестого Рождественского фестиваля педагогов

5 Января 2017 15:17

Более 400 учителей со всех уголков страны обсудили опыт общения с юными белорусами и методы и приемы, как сделать эту коммуникацию эффективнее. В этом году впервые среди педагогов можно встретить и школьных психологов. Для всех около 80-ти семинаров от коллег.



Ежегодно тему фестиваля выбирают сами учителя, исходя из самых актуальных проблем прошедшего года. Стать участником форума в режиме онлайн мог каждый педагог нашей страны.