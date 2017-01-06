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Воспитание и образование стали главной темой шестого Рождественского фестиваля педагогов
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5 Января 2017 15:17

Воспитание и образование стали главной темой шестого Рождественского фестиваля педагогов

Более 400 учителей со всех уголков страны обсудили  опыт  общения с юными белорусами и методы и приемы, как сделать эту коммуникацию эффективнее. В этом году  впервые среди педагогов можно встретить и школьных психологов.  Для всех  около 80-ти семинаров от коллег.

Ежегодно тему фестиваля выбирают сами учителя, исходя из самых актуальных проблем прошедшего года. Стать участником форума в режиме онлайн мог каждый педагог нашей страны.

 

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