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Восьмого марта движение на отдельных участках столичных дорог перекроют
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7 Марта 2017 15:22

Восьмого марта движение на отдельных участках столичных дорог перекроют

Временные ограничения связаны с проведением легкоатлетического соревнования "Женский забег". Запретят движение для всех видов транспорта с 7 утра до 14 часов на участке от улиц Бобруйской и Московской до Свердлова. С 11:30 до 14 часов проехать нельзя будет на участке от улицы Свердлова до Козлова. С учетом этой информации столичная Госавтоинспекция советует выбирать объездные маршруты, чтобы избежать неудобств и заторов.  

  

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