Восьмого марта движение на отдельных участках столичных дорог перекроют

7 Марта 2017 15:22

Временные ограничения связаны с проведением легкоатлетического соревнования "Женский забег". Запретят движение для всех видов транспорта с 7 утра до 14 часов на участке от улиц Бобруйской и Московской до Свердлова. С 11:30 до 14 часов проехать нельзя будет на участке от улицы Свердлова до Козлова. С учетом этой информации столичная Госавтоинспекция советует выбирать объездные маршруты, чтобы избежать неудобств и заторов.