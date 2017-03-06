Вопрос о введении в Беларуси обязательного отцовского отпуска вынесут на общественное обсуждение

5 Марта 2017 21:44

Эта новость еще несколько лет назад могла показаться из разряда фантастики, но… в наши дни - уже вполне реальность. Вопрос о введении обязательного декретного отпуска на месяц для молодых отцов вынесут на общественное обсуждение. Споров вокруг этой темы действительно не мало. С одной стороны, казалось бы, и не мужское это дело, с колясками бегать, и нянчится с младенцами. С другой – достаточно примеров, которые говорят об обратном.

Вот именно поэтому "Главный эфир" выслушал реальные истории, собрал разные точки зрения и взгляды. Детальный анализ инициативы, которая во всех смыслах дорогого стоит, - прямо сейчас.

Рассказывает Алексей Мартиненок:

Сразу после работы - на занятия. Узкий круг малознакомых мужчин объединяет одно важное обстоятельство. Все они - молодые отцы, или вот-вот ими станут. Футбол, машины, политика - все в прошлом. Теперь у них новые интересы.

В это время, безусловно, ответственное, есть поводы для волнения. И не только у мам. Послеродовая депрессия по статистике случается с каждой десятой женщиной. Психологи говорят, нередки и другие проблемы.

И тут повод для пап задуматься и чему-то научиться. Специально для тех, кто хочет помочь, но не уходить в полноценный декрет на три года, работают папа-школы. Явление не новое, но спрос есть. Тем более что аксиома "растить ребенка - дело женщины" превратилась в теорему и доказывать ее сейчас не модно.

Первый месяц после рождения ребенка - самое ответственное время для обоих родителей. Быть или не быть рядом с женой для Павла уже решенный вопрос.

Специально для отцов, которые хотят не пропустить первую улыбку, прогулку или ночное кормление - межведомственная рабочая группа предлагает ввести в стране законный отпуск по уходу за ребенком для отцов на месяц. Правда, и тут есть нюансы.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: "Вопрос этот важный: готовность и возможность нанимателей нести эти расходы. Поэтому, я думаю, результатом будет согласованное решение, и это могут быть различные источники".

Планируют учесть при подготовке документа и международный опыт и выслушать мнение работодателя. В этой IT-компании 70% штата - мужчины.

Ярослав Томильчик, HR-директор компании EPAM: "Такой ход позволяет построить более гармоничные отношения в семье, а более гармоничные отношения в семье делают его более гармоничным сотрудником. Нам это интересно как с точки зрения работодателя, так и с общечеловеческой точки зрения".

Перевесит ли этот аргумент вопрос финансовый во всех компаниях, пока не ясно. Сами же молодые отцы инициативу поддерживают, но задумываются: пойдет ли новая социальная монета по назначению?

Павел Лукашевич, молодой отец: "Кто-то на самом деле будет помогать жене, смотреть за ребенком, а кто-то будет сидеть с соседом за бутылочкой горячительного и рассказывать как ему дома хорошо, а государство еще за это и платит".

Забота и внимание - это важно, но на практике оказывается, что папа может далеко не все что угодно. Даже простейшая на первый взгляд задача может стать не решаемой. На эту - месяца уж точно хватит. Для начала - мастер-класс от медсестры из областного роддома.

Для любой мамы, понятное дело, пеленание становится делом обычным. И на это уходит не более минуты. Но и этому, вопреки стереотипам, каждая женщина учится. Хотя базовые материнские инстинкты, конечно же, заложены природой.

Для маленькой Катеньки ее мама, как и для любого ребенка, самая лучшая - и она умеет без преувеличения все на свете. Вместе они рисуют, лепят и играют. Юля Козловская - мама девочки, говорит, трехлетняя Катенька, в силу своего возраста, требует много внимания. А малышка не единственный ребенок в семье, еще у нее пять сестричек и один братик. Многодетная мама иногда шутит, что было бы неплохо иметь десять рук.

В этой семье всех детских вещей и игрушек по семь, личное пространство появляется и у самого маленького - Мишеньке 10 месяцев. Именно на него сейчас у Юлии уходит больше всего времени. А еще уборка, готовка, глажка, на себя, признается многодетная мама, времени не остается.

У этих малышей остались считанные часы до главной встречи в их жизни. Со своей мамой каждый из них познакомится, как только женщине станет лучше. В нашей стране в норме совместное пребывание - не исключение и РНПЦ "Мать и Дитя". Но время, которое проведет каждый из малышей на посту новорожденных, зависит от того, как быстро мама восстановится. И только потом выписка.

Чтобы первые месяцы жизни ребенка не стали для мамы испытанием и приносили больше радости, врачи выписывают простейший рецепт - элементарная помощь папы. К слову, как оказывается, это даже будет полезно самому отцу. Ведь пока мужчины в Беларуси в среднем живут на 11 лет меньше женщин.

Елена Касько, заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНПФА) в Беларуси: "Это обуславливается их более рискованным поведением, не всегда здоровым образом жизни. И, конечно же, отцовство и ответственное родительство не может не повлиять позитивно. Потому что все исследования показывают, что все мужчины, которые осознанно становятся родителями и уделяют достаточно времени свои детям, склонны к менее рискованному поведению".

Правда, пока по официальным данным, среднестатистический белорусский отец не стремится уделять внимание собственному ребенку. Белстат опросил 10 тысяч человек в нашей стране - и выяснилось очевидное: развитием, воспитанием и уходом за детьми больше занимаются мамы, в среднем в день они на это тратят около 9% всего времени, мужчины же - в три раза меньше, как следствие - мамы и отдыхают меньше.

Инна Коношонок, начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Национального статистического комитета Беларуси: "Если в среднем за день недели женщина на ведение домашнего хозяйства тратит 3 часа 45 минут, то мужчины только 2 часа и аналогично на свободное время у мужчин уходит 4 часа 9 минут, а у женщин только около 3 часов".

И это при том, что точно известно - дети, которым и мама, и папа уделяют внимание в равной степени - лучше развиваются и учатся. Этот факт также поняли на Западе. Поэтому многие страны ввели обязательный декрет для отцов. Помогают своим женам заниматься новорожденным мужчины в Латвии, Норвегии, в некоторых штатах Америки и Швеции. Будет ли принята такая норма в Беларуси, и на каких условиях - пока вопрос. Но одно уже понятно - и маме, и малышу, очень нужна помощь и поддержка отца - и не только в первый месяц после рождения.

Не пропустите выпуск популярного общественно-политического ток-шоу "Форум" с Дмитрием Бочковым. Речь пойдет о социальном отпуске для пап при рождении детей.