Военный вертолет Ми-8 на проспекте Победителей удивил минчан

7 Февраля 2017 19:19

Минчане сегодня были удивлены, увидя в самом центре столицы военный вертолет. Ми-8 оказался на проспекте Победителей неспроста - это была плановая тренировка вооруженных сил. Военные медики и авиаторы отрабатывали совместные учения. По легенде, из парка Победы вертолет должен был доставить пострадавшего с огнестрельным ранением в главный военный госпиталь. На земле бригаду встречал реанимобиль.

Алексей Еськов, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси: "Вертолет прибывает на место, где находится пострадавший. Уже в вертолете предусмотрен медицинский модуль, который оборудован всем необходимым реанимационным оборудованием для поддержания жизненно важных функций пациента. И с момента погрузки пациента на борт он уже начинает получать необходимую реанимационную помощь, реанимационное пособие в полном объеме".

Республиканский центр огнестрельной травмы был сформирован на базе военного госпиталя в прошлом году. В рамках таких тренировок врачи могут отрабатывать вопросы оперативной доставки раненных, а армейские летчики - изучать оптимальные пути эвакуации пострадавших.