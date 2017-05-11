Военные продолжают подготовку к Армейским играм

12 Мая 2017 08:04

Под Слонимом завершились соревнования войсковых разведгрупп. На полигоне Чепелево разведчики отрабатывали десантирование, выход в район, стрельбу и отрыв от преследования. Команды боролись за звание лучшего подразделения Вооруженных Сил.

Александр Лопато, секретарь состязания: "Главной целью данного состязания является не только подготовка команды к Армейским играм, а также и совершенствование боевого мастерства разведчиков, выполнение задач по предназначению".

В этом году 6 конкурсов Армейских международных игр пройдут в Китае.