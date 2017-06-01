Военные продолжают готовиться к параду

1 Июня 2017 21:10

Беларусь готовится отметить важный праздник в истории страны - День Независимости. И как всегда масштабно. 3 июля сотни единиц военной техники пройдут колонной по центру белорусской столицы. Военные продолжают тренировки к параду на полигоне под Минском. Они проходят трижды в неделю. В этом году общая протяженность колонны составит около трех километров, причем зрители увидят более широкую линейку белорусской техники.

Что еще ожидает гостей и жителей столицы, расскажет Александр Камович. Легендарный танк Т-34 уже давно стал символом белорусских военных парадов. Машина, которая возглавляет механизированную колонну, во время войны так же была на передовых рубежах. Нынешний командир танка Победы показывает пробоины в башне. Потомственный военный Денис Зевалич рассказывает: быть первым в колонне - особая ответственность. На такой же машине воевал и его дед.

И если первый танк - это дань уважения героическому прошлому, то следующие машины - это современные образцы вооружения. На аэродроме Липки репетиция идет полным ходом.

В этом году в механизированной колонне пройдут сотни единиц различной техники: танки, самоходные артиллерийские установки, ракетные и зенитные комплексы и, конечно, гордость белорусской армии - система залпового огня "Полонез". Не обойдется в этом году и без новинки военно-промышленного комплекса - бронемашины "Кайман".

Как в репетициях, так и на параде все маневры должны быть отточены до автоматизма. Специалисты говорят: это действительно серьезная подготовка. Правда, в случае с "Кайманом" работа водителя облегчена по максимуму. Руль самой новой разработки военпрома, "Каймана", на первом для машины параде доверили Валерию Исаенко. Водитель-срочник отмечает: управлять таким внедорожником одно удовольствие.

Парадные расчеты, которые проходят по улицам Минска, как правило, растягиваются на несколько километров. Так, прошлый День Независимости запомнился многим более чем полуторакилометровой чередой техники и 14-ю расчетами.

В этом же году цифры почти в два раза больше. 27 коробок растянутся на 3 километра. Кроме этого, в нынешнем году линейка техники будет представлена еще большим количеством отечественного производителя.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси: "Всего в парадном расчете имеется до 30% образцов вооружения и техники, которые модернизированы и произведены на отечественных предприятиях. Это такие образцы, как система залпового огня "Полонез", "БелГРАД", станции радиорелейной связи "Цитрус", бронированные машины "Кайман" и "Волат".

Для подготовки парадного расчета отобраны самые лучшие бойцы, для которых репетиция парада станет в том числе и профессиональной подготовкой. Тренировки продлятся до конца месяца, генеральные же репетиции пройдут в столице у обелиска "Город-герой Минск" 24-го и 28-го июня.