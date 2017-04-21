Военные кинологи продолжают подготовку к Международным армейским играм

24 Апреля 2017 09:09

Участникам предстоит показать высокий результат в таких дисциплинах, как индивидуальная гонка, "Дог биатлон", преодоление полосы препятствий и эстафета. Подготовка к марафону проходит на базе кинологического центра Вооруженных Сил. Белорусы в подобном марафоне участвуют во второй раз. В прошлом году удалось взять бронзу.